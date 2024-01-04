Два циклона и антициклон накроют Украину. Синоптик рассказала, какую погоду ждать завтра

Циклоны Annelie и Brigitta

"Завтра девушки-циклоны, Annelie и далекая Brigitta, под влиянием которых окажется Украина, обусловят влажную погоду", - рассказала она.

Поэтому, по данным синоптика, дождь и мокрый снег ночью будут идти практически повсюду.

Антициклон Hannelore

Днем антициклон Hannelore вытеснит осадки с запада, центра и юга.

"На юге Украины даже возможны завтра солнечные прояснения. Температура воздуха будет в течение дня высокой, +2...+9 градусов, вдоль северных районов свежее -3....+2 градуса", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В столице 5 января ожидается местами небольшой дождь или мокрый снег.

"На дорогах скользко и мокро. Температура воздуха в течение пятницы будет странной - ночью 0...+3 градуса, а днем 0...-2 градуса", - констатировала она, добавив, что к вечеру гололедица окрепнет.

Похолодание в Украине

Похолодание вернется в Украину к концу этой недели. Но задержится оно не надолго. В частности, уже с 11 января в Украине снова потеплеет.

В общей сложности в январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0....-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0....+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.