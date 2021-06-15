UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Два-три года на деолигархизацию. Данилов назвал условие внедрения стандартов НАТО

Автор: Андрей Василюк

Украина имеет два-три года на уничтожение олигархического влияния на политические процессы. Это нужно для внедрения стандартов НАТО.

Об этом сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на форуме "Украина 30".

"Мы должны за 2-3 года уничтожить все, что связано с этими процессами, по-другому наша страна не сможет соответствовать стандартам НАТО. Что такое НАТО? НАТО - это, прежде всего, стандарты, которые мы должны принять, ввести в нашей стране и если у нас олигархическая модель экономики, которая до сих пор, к сожалению, существует, которая порождает соответственно коррупцию, те процессы, которые являются неприемлемыми в странах НАТО, то нам ждать, что мы получим туда билет бесполезно", - пояснил Данилов.

Он отметил, что Украине надо срочно решить вопрос деолигархизации в соответствии с нормами Конституции.

"Это наш вызов. Если мы не будем членами НАТО, мы имеем соседа, который постоянно нам угрожает и для которого наша независимость является как кость в горле. Мы должны это осознавать и этот вопрос в более короткий срок решать - иначе мы будем постоянно в очень сложной ситуации", - подчеркнул Данилов.

a:0:{}
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТО