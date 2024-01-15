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За два тижні росіяни скинули на Авдіївку близько 250 авіабомб, - глава Донецької ОВА

Фото: за два тижні росіяни скинули на Авдіївку близько 250 авіабомб (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи за перші два тижні 2024 року скинули близько 250 авіабомб на Авдіївку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна в ефірі Радіо Свобода.

"За перші два тижні нового року ворог скинув близько 250 керованих авіабомб на Авдіївку. Тобто інтенсивність обстрілів Авдіївки в рази зросла", - сказав Філашкін.

За його словами, за весь 2023 рік місто зазнало 146 авіаударів. 

Глава ОВА також повідомив, що в Авдіївці досі залишається 1131 людина, евакуація триває. Зокрема, за минулу добу з лінії фронту евакуйовано 71 жителя, у тому числі 9 дітей.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще в середині грудня, згідно з даними Білого дому, російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили понад 220 бойових машин.

Як розповідав раніше голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною.

Про те, чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниАвдіївкаДонецька область