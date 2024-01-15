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За две недели россияне сбросили на Авдеевку около 250 авиабомб, - глава Донецкой ОВА

Фото: за две недели россияне сбросили на Авдеевку около 250 авиабомб (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы за первые две недели 2024 года сбросили около 250 авиабомб на Авдеевку в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире Радио Свобода.

"За первые две недели нового года враг сбросил около 250 управляемых авиабомб на Авдеевку. То есть интенсивность обстрелов Авдеевки в разы выросла", - сказал Филашкин.

По его словам, за весь 2023 год город подвергся 146 авиаударам.

Глава ОВА также сообщил, что в Авдеевке до сих пор остается 1131 человек, эвакуация продолжается. В частности, за прошедшие сутки с линии фронта эвакуирован 71 житель, в том числе 9 детей.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Как рассказывал ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наибольшей проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая является опасной.

О том, возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки - читайте в материале РБК-Украина.

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Война России против УкраиныАвдеевкаДонецкая область