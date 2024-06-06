За два роки війни "Метінвест" вклав 23 млрд грн в модернізацію виробництва в Україні, - Мироненко

"Метінвест" протягом 2022–2023 років інвестував 23 млрд грн у модернізацію металургійних комбінатів "Каметсталь" та "Запоріжсталь", а також зелену трансформацію підприємств.

Про це заявив операційний директор компанії Олександр Мироненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За його словами, пріоритетними напрямами для інвестицій компанії у 2024–2025 роках будуть співробітники, обладнання та допомогу ЗСУ.

"Ми маємо три ключові пріоритети. Перший — це наші колективи. Другий – це обладнання та виробничі майданчики. І третє – це підтримка Збройних сил. Особливо в тих містах, де розміщені наші підприємства. Це Запоріжжя та Покровськ, розташований за 40 кілометрів від лінії фронту. І ми обов'язково маємо підтримувати підрозділи, які боронять ці міста", - сказав Мироненко.

Операційний директор "Метінвесту" зазначив, що у 2024 році в обладнання та робочі майданчики планується вкласти $320 млн капітальних та близько 350 млн доларів операційних інвестицій.

Також від початку війни, за словами Мироненка, на гуманітарну та військову підтримку України компанія вже витратила понад 6 млрд грн. А зараз Метінвест щомісяця спрямовує близько 200 млн грн на зведення фортифікацій і підтримання бригад - від Дніпра до Донецька, і планує зелену трансформацію підприємств в Україні.

"Ми маємо чітку стратегію розвитку наших українських і закордонних підприємств. Наразі дуже важко вмовити банки на фінансування якихось проєктів в Україні. Повний перехід українських підприємств на зелену металургію протягом 10 років після завершення війни ми оцінюємо в близько 9 млрд доларів", - сказав СОО "Метінвесту".

Він додав, що самотужки компанія не зможе реалізувати такий проєкт і потребує залучення зовнішнього фінансування. Оскільки наразі така опція неможлива, "Метінвест" розглядає спільний із компанією Danieli проєкт із будівництва металургійного заводу в Італії.

"Від реалізації такого проєкту українська економіка лише виграє. Адже ми вироблятимемо енергоефективну зелену сталь з дуже низькою собівартістю, бо маємо власний ресурс — залізну руду в Кривому Розі. І з цього погляду ми вважаємо, що українсько-італійське спільне виробництво буде набагато ефективнішим проти розташованого тільки в Європі, й зможе гідно конкурувати з європейськими виробниками", - пояснив Мироненко.

Значну частину інвестицій складає допомога ЗСУ, адже компанія не тільки закуповує обладнання та техніку за кордоном, а й створює власні розробки.

"Дві власні розробки, які ми вже кодифікували й сертифікували в Міноборони й зараз будемо виходити на офіційне постачання. Це укриття з хвилястої сталі та протимінні трали, які встановлюються на танки", - сказав він.