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За два года войны "Метинвест" вложил 23 млрд грн в модернизацию производства в Украине, - Мироненко

Четверг 06 июня 2024 14:48
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За два года войны "Метинвест" вложил 23 млрд грн в модернизацию производства в Украине, - Мироненко Фото: "Метинвест" вложил 23 млрд грн в модернизацию производства в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

"Метинвест" в течение 2022-2023 годов инвестировал 23 млрд грн в модернизацию металлургических комбинатов "Каметсталь" и "Запорожсталь", а также зеленую трансформацию предприятий.

Об этом заявил операционный директор компании Александр Мироненко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По его словам, приоритетными направлениями для инвестиций компании в 2024-2025 годах будут сотрудники, оборудование и помощь ВСУ.

"Мы имеем три ключевых приоритета. Первый - это наши коллективы. Второй - это оборудование и производственные площадки. И третье - это поддержка Вооруженных сил. Особенно в тех городах, где расположены наши предприятия. Это Запорожье и Покровск, расположенный в 40 километрах от линии" фронта. И мы обязательно должны поддерживать подразделения, которые защищают эти города", - сказал Мироненко.

Операционный директор "Метинвеста" отметил, что в 2024 году в оборудование и рабочие площадки планируется вложить 320 млн долларов капитальных и около 350 млн долларов операционных инвестиций.

Также с начала войны, по словам Мироненко, на гуманитарную и военную поддержку Украины компания уже потратила более 6 млрд. грн. А сейчас Метинвест ежемесячно направляет около 200 млн грн на возведение фортификаций и поддержки бригад - от Днепра до Донецка, и планирует зеленую трансформацию предприятий в Украине.

"У нас есть четкая стратегия развития наших украинских и зарубежных предприятий. В настоящее время очень трудно уговорить банки на финансирование каких-либо проектов в Украине. Полный переход украинских предприятий на зеленую металлургию в течение 10 лет после завершения войны мы оцениваем около 9 млрд долларов", - сказал СОО " Метинвеста".

Он добавил, что самостоятельно компания не сможет реализовать такой проект и требует привлечения внешнего финансирования. Поскольку такая опция невозможна, "Метинвест" рассматривает совместный с компанией Danieli проект по строительству металлургического завода в Италии.

"От реализации такого проекта украинская экономика только выиграет. Ведь мы будем производить энергоэффективную зеленую сталь с очень низкой себестоимостью, потому что имеем собственный ресурс — железную руду в Кривом Роге. И с этой точки зрения мы считаем, что украинско-итальянское совместное производство будет намного эффективнее против расположенного" только в Европе и сможет достойно конкурировать с европейскими производителями", - объяснил Мироненко.

Значительную часть инвестиций оказывает помощь ВСУ, ведь компания не только закупает оборудование и технику за границей, но и создает собственные разработки.

"Две собственные разработки, которые мы уже кодифицировали и сертифицировали в Минобороны и сейчас будем выходить на официальные поставки. Это укрытие из волнистой стали и противоменные тралы, устанавливаемые на танки", - сказал он.

Как известно, ранее группу "Метинвест" СМИ назвали крупнейшим налогоплательщиком в металлургической отрасли и честным работодателем: в прошлом году компания оплатила более 3,2 млрд грн единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой «белой» зарплате сотрудников. В целом же в прошлом году Метинвест перечислил в украинский бюджет 14 млрд. 614 млн. 981 тыс. грн.

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