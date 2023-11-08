Два роки? Посол в ЄС оцінила, скільки можуть тривати переговори про членство України

З огляду на вже пророблену роботу, Україна просуватиметься до членства в Європейському союзі значно швидше, ніж інші країни.
Про це розповіла посол Європейського союзу в Україні Катарина Матернова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Матернова зазначила, що вступ в ЄС означає, що Україна має взяти на свої плечі масивний об'єм законів, як потрібно впровадити, а це звісно потребує часу.
"Я б не хотіла зараз про це говорити, але те, що Україна показала протягом минулого року, з того часу, як отримала статус кандидата, дає мені можливість говорити, що ви будете просуватися до членства швидше, ніж інші країни", - підкреслила посол.
Посол також заявила, що вона сподівається бачити Україну в ЄС вже протягом цього десятиліття.
"Я не думаю, що два роки, це та цифра, яку треба взяти як даність. Але я дійсно, я сподіваюся бачити Україну в ЄС протягом цього десятиліття", - сказала вона.
Нагадаємо, Єврокомісія 8 листопада оприлюднила звіт про прогрес України на шляху до Євросоюзу. У ньому міститься рекомендація розпочати вступні переговори.
Для відкриття таких переговорів потрібна згода всіх лідерів країн ЄС. Вони розглянуть це питання вже 14 грудня на саміті.
"У нас є чітке розуміння, що держава може бути повністю готовою до вступу в ЄС протягом двох років від початку переговорного процесу", - говорила раніше РБК-Україна віце-прем’єр Ольга Стефанішина.
Водночас Зеленський сьогодні, 8 листопада, підписав указ, в якому міститься доручення владі забезпечити готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.
Більш детально про вступні переговори можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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