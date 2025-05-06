Два роки "єВідновлення": Шмигаль розповів, як зараз працює програма в Україні

За словами Шмигаля, ця програма дозволяє надати українцям компенсацію за пошкоджене чи втрачене житло під час війни вже зараз. За два роки програмою скористалися майже 100 тисяч українських родин, які отримали кошти для відновлення пошкоджених домівок або придбали нові за житлові сертифікати.

Наразі допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже складає 9,8 млрд гривень. Держава дала можливість згенерувати 17,4 тисячі житлових сертифікатів на суму понад 25 млрд гривень.

Шмигаль розповів, що вже було отримано майже тисячу заяв на виплати для будівництва нового житла на власній земельній ділянці.

"Постійно додаємо до програми "єВідновлення" нові опції. Зокрема, вже доступні компенсації для ВПО та можливість оплатити житловим сертифікатом перший внесок за іпотекою "єОселя", - розповів Шмигаль.

Він нагадав, що участь у програмі "єОселя" - це ще один спосіб придбати власне житло на пільгових умовах. Вже 16,7 тисячі українських родин ним скористалися.