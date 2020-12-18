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Два региона Испании усиливают карантин на период праздников

Автор: Андрей Козловский

В испанских регионах Каталония и Валенсия усилят карантин. Такое решение приняли, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, в Валенсии до 15 января будет действовать запрет на въезд и выезд из региона. Въехать смогут только люди, которые постоянно там проживают, и те, кто имеет для этого уважительную причину.

Кроме того, в Валенсии праздновать Рождество можно будет компаниями не более 6 человек. Ежедневно в регионе с 23:00 будет действовать комендантский час. На рождество и в новогоднюю ночь он будет действовать с полуночи.

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В Каталонии новые ограничения вводят с 21 декабря до 11 января. Там будут запрещены собрания группами больше чем 6 человек, кроме дней вокруг Рождества и Нового года. Тогда будут разрешены празднование компаниями до 10 человек из не более чем двух разных домохозяйств.

В отличие от Валенсии, Каталония не будет запрещать въезд и выезд из региона для тех, кто едет в гости к родным и близким на праздники.

Напомним, в столичном регионе Испании Мадриде ужесточают карантинные ограничения. Они будут действовать с 23 декабря по 6 ноября.

Также ранее министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что в стране готовятся начать вакцинацию населения от коронавируса уже с 4 января.

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