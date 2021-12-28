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Два порта Крыма передали в "федеральную собственность" России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Оккупанты в Крыму передали два морских порта - Керчи и Феодосии - в "федеральную собственность" России. При этом заявляется, что численность работников гаваней сокращать не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого "главы республики" Сергея Аксенова.

"Керченский и Феодосийский порты передадут в "федеральную собственность" (России - ред.), сохранив штатную численность сотрудников", - заявил Аксенов.

По его словам, Керченская паромная переправа продолжит работу. Ее будет эксплуатировать "Крымско-Сирийская судоходная компания".

Напомним, в середине сентября оккупационные власти в Крыму заявили о планах построить на полуострове новый курортный город в Сакском районе.

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КерчьКрымФеодосия