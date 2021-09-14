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Оккупанты хотят построить новый курортный город в Крыму: стали известны детали

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Симферополь, Вторник 14 сентября 2021 17:37
Оккупанты хотят построить новый курортный город в Крыму: стали известны детали Фото: так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов (facebook com aksenov rk)
Автор: Александр Мороз

Оккупанты в Крыму хотят построить новый курортный город. Предполагается, что он появится в Сакском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Как заявил так называемый "глава республики" Сергей Аксенов, крупные игроки якобы готовы построить населенный пункт на 50 тысяч жителей.

"Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчеты. Это западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано", - отметил он.

По его словам, объем номерного фонда в новом городе превысит 10 тысяч.

Напомним, ранее так называемый "вице-премьер республиканского правительства" Евгений Кабанов анонсировал, что в оккупированном Крыму появится новый курортный город.

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