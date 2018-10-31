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Два полузащитника "Шахтера" не сыграют против "Олимпика" в Кубке Украины

Новости » Спорт    31.10.2018 - 16:06

Тайсон и Марлос не включены в заявку на игру

Полузащитники "Шахтера" Марлос и Тайсон пропустят игру 1/8 финала Кубка Украины против "Олимпика". Как сообщает сайт "гоняков", тренерский штаб клуба во главе с Паулу Фонсекой взял на эту игру 23 футболистов.

В их число не вошли полузащитники Тайсон и Марлос, которые продолжают восстанавливаться после травм, хотя первый уже тренировался в общей группе.

Матч 1/8 финала Кубка Украины "Шахтера" против "Олимпика" пройдет 31 октября. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

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