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Два півзахисника "Шахтаря" не зіграють проти "Олімпіка" в Кубку України

Новини » Спорт    31.10.2018 - 16:06

Тайсон і Марлос не включені в заявку на гру

Півзахисники "Шахтаря" Марлос і Тайсон пропустять гру 1/8 фіналу Кубка України проти "Олімпіка". Як повідомляє сайт "гоняков", тренерський штаб клубу на чолі з Паулу Фонсека взяв на цю гру 23 футболістів.

В їх число не увійшли півзахисники Тайсон і Марлос, які продовжують відновлюватися після травм, хоча перший вже тренувався в загальній групі.

Матч 1/8 фіналу Кубка України "Шахтар" проти "Олімпіка" пройде 31 жовтня. Початок - о 19:00 за київським часом.

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