Два найбільші покупці російського газу проти плану ЄС щодо його заборони
Два найбільші покупці російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі відмовляються схвалити план Брюсселя щодо заборони поставок із РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Франція, головний покупець блоку, повідомила, що віддає перевагу стратегії пошуку альтернативних поставок. Бельгія, що посідає друге місце, хоче отримати звіт з докладним описом економічних наслідків, перш ніж ухвалювати рішення.
"Ми захищаємо європейську стратегію диверсифікації... яка вже обговорюється", - заявив міністр енергетики Франції Марк Ферраччі виданню Politico, маючи на увазі план Франції замінити російські поставки катарською продукцією.
Ці заяви йдуть всупереч з позицією інших великих імпортерів російського СПГ в ЄС: Іспанії та Нідерландів. Обидві країни заявили Politico, що вони з нетерпінням чекають на ухвалення законопроєкту, який покладе кінець російським газовим контрактам, забороні короткострокових закупівель цього року і довгострокових контрактів до 2027 року.
Теоретично це допомогло б країнам відмовитися від контрактів, які в іншому випадку змусили б їх купувати російський СПГ протягом багатьох років.
Минулого року чотири країни імпортували 16,77 млн тонн російського ЗПГ, що становить 97% від загального імпорту ЄС і більше половини світового експорту Москви. Разом вони витратили понад 6 млрд євро на закупівлю палива.
Залучення всіх чотирьох країн матиме вирішальне значення для Європейської комісії, оскільки вона шукає підтримку своєї пропозиції, яка очікується наступного місяця. Угорщина і Словаччина, ймовірно, спробують зірвати заборону, прагнучи продовжувати купувати дешевшу російську енергію.
Заборона російського газу
Нагадаємо, ЄС підготував "дорожню карту" щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.
Єврокомісія хоче спочатку заборонити всі нові контракти і припинити наявні угоди на спотовому ринку - а це третина поставок російського газу в блок - до кінця 2025 року. Довгострокові контракти будуть поступово скасовані до кінця 2027 року.
ЄС має намір заборонити російський газ за допомогою квоти, встановленої на нуль. Цей захід не потребує одностайного схвалення в блоці.
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