Два крупнейших покупателя российского газа против плана ЕС по его запрету
Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Европейском Союзе отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Франция, главный покупатель блока, сообщила, что предпочитает стратегию поиска альтернативных поставок. Бельгия, занимающая второе место, хочет получить отчет с подробным описанием экономических последствий, прежде чем принимать решение.
"Мы защищаем европейскую стратегию диверсификации… которая уже обсуждается", - заявил министр энергетики Франции Марк Ферраччи изданию Politico, имея в виду план Франции заменить российские поставки катарской продукцией.
Эти заявления идут вразрез с позицией других крупных импортеров российского СПГ в ЕС: Испании и Нидерландов. Обе страны заявили Politico, что они с нетерпением ждут принятия законопроекта, который положит конец российским газовым контрактам, запрету краткосрочных закупок в этом году и долгосрочных контрактов к 2027 году.
Теоретически это помогло бы странам отказаться контрактов, которые в противном случае заставили бы их покупать российский СПГ в течение многих лет.
В прошлом году четыре страны импортировали 16,77 млн тонн российского СПГ, что составляет 97% от общего импорта ЕС и более половины мирового экспорта Москвы. Вместе они потратили более 6 млрд евро на закупку топлива.
Привлечение всех четырех стран будет иметь решающее значение для Европейской комиссии, поскольку она ищет поддержку своего предложения, которое ожидается в следующем месяце. Венгрия и Словакия, вероятно, попытаются сорвать запрет, стремясь продолжать покупать более дешевую российскую энергию.
Запрет российского газа
Напомним, ЕС подготовил "дорожную карту" по запрету импорта российского газа до конца 2027 года.
Еврокомиссия хочет сначала запретить все новые контракты и прекратить существующие сделки на спотовом рынке - а это треть поставок российского газа в блок - к концу 2025 года. Долгосрочные контракты будут постепенно отменены к концу 2027 года.
ЕС намерен запретить российский газ с помощью квоты, установленной на ноль. Эта мера не требует единогласного одобрения в блоке.
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