Два нарушения на Донбассе: боевики били в сторону Попасной и Катериновки

За прошедшие сутки, 21 ноября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Одно - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования операции Объединенных сил.
В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Катериновки в Луганской области противник стрелял из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, из стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.
С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим "тишины".
Напомним, 20 ноября пророссийские боевики стреляли в направлении Песков на Донбассе.