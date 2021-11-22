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Два порушення на Донбасі: бойовики били у бік Попасної та Катеринівки

Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 21 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Одне - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування операції Об'єднаних сил.

У напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

У бік Катеринівки в Луганській області противник стріляв з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців унаслідок дій ворога немає.

З початку поточної доби на Донбасі зберігається режим "тиші."

Нагадаємо, 20 листопада проросійські бойовики стріляли в напрямку Пісків на Донбасі.

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