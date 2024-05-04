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Два міста в Донецькій області залишились без води

Донбас, Субота 04 травня 2024 11:52
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Два міста в Донецькій області залишились без води Фото: Покровськ та Мирноград Донецької області залишилися без води 4 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Покровськ та Мирноград тимчасово залишилися без водопостачання. Причина в пошкодженні важлтвого водогону.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Постраждала ділянка водогону "Карлівка - Рівне", внаслідок чого зупинена модульна фільтрувальна станція, яка наразі забезпечує водопостачання до частини Покровського району" - розповів він.

За його словами, фахівці вже розпочали ремонт водогону.

"Коли роботи будуть завершені, подача води буде відновлена", - зазначив Філашкін.

Проблеми з водою у Донецькій області

Зазначимо, що проблеми з водою на Донеччині, викликані російськими обстрілами, виникають не вперше.

Наприклад, у Краматорську зупинилася фільтрувальна станція після того, як 20 лютого окупанти вкотре атакували місто. Тоді повідомлялося про трьох поранених, а місцева воля попереджала про технічну воду, що тече з кранів городян.

Крім того, після цього не раз у чотирьох містах Донецької області - Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка - скорочували подачу води.

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