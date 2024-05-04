Два города в Донецкой области остались без воды
Покровск и Мирноград временно остались без водоснабжения. Причина в повреждении важного водовода.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Пострадал участок водопровода "Карловка - Ровно", в результате чего остановлена модульная фильтровальная станция, которая обеспечивает водоснабжение в часть Покровского района" - рассказал он.
По его словам, специалисты уже приступили к ремонту водопровода.
"Когда работы будут завершены, подача воды будет возобновлена", - отметил Филашкин.
Проблемы с водой в Донецкой области
Отметим, что проблемы с водой в Донецкой области, вызванные российскими обстрелами, возникают не впервые.
Например, в Краматорске остановилась фильтровальная станция после того, как 20 февраля оккупанты в очередной раз атаковали город. Тогда сообщалось о трех раненых, а местная влась предупреждала о технической воде, текущей из кранов горожан.
Кроме того, после этого не единожды в четырех городах Донецкой области - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка - сокращали подачу воды.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.