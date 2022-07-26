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Два министра Януковича по делу "Харьковских соглашений" объявлены в розыск

Фото: двух министр Януковича объявлено в розыск (freepik.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Следователь ГБР объявил в государственный и международный розыск двух бывших министров времен Януковича, которым сообщено подозрение в государственной измене за подготовку "Харьковских соглашений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Работники ГБР планируют обратиться в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру юстиции и министру иностранных дел.

Напомним, речь идет о бывшем главе МИД Константина Грищенко и экс-главе Минюста Александра Лавриновича. Им сообщено о подозрении за подготовку "Харьковских соглашений". По оперативной информации, они находятся за границей, поэтому подозрения объявлены заочно.

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ЯнуковичГБР