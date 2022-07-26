ua ru
Вт, 26 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Два министра Януковича по делу "Харьковских соглашений" объявлены в розыск

Новина українською →
Украина, Вторник 26 июля 2022 16:29
Два министра Януковича по делу "Харьковских соглашений" объявлены в розыск Фото: двух министр Януковича объявлено в розыск (freepik.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Следователь ГБР объявил в государственный и международный розыск двух бывших министров времен Януковича, которым сообщено подозрение в государственной измене за подготовку "Харьковских соглашений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Работники ГБР планируют обратиться в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру юстиции и министру иностранных дел.

Напомним, речь идет о бывшем главе МИД Константина Грищенко и экс-главе Минюста Александра Лавриновича. Им сообщено о подозрении за подготовку "Харьковских соглашений". По оперативной информации, они находятся за границей, поэтому подозрения объявлены заочно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Янукович ГБР
NEWS
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались