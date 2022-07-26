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Двох міністрів Януковича по справі "Харківських угод" оголошено в розшук

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 16:29
Двох міністрів Януковича по справі "Харківських угод" оголошено в розшук Фото: двох міністрів Януковича оголошено в розшук (freepik.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Слідчий ДБР оголосив у державний та міжнародний розшук двох колишніх міністрів часів Януковича, яким повідомлено підозру у державній зраді за підготовку "Харківських угод".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Працівники ДБР планують звернутись до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ.

Нагадаємо, мова йде про колишнього главу МЗС Костянтина Грищенка і екс-главу Мін'юсту Олександра Лавриновича. Їм повідомлено про підозру за підготовку "Харківських угод". За оперативною інформацією, вони перебувають за кордоном, тому підозри оголошені заочно.

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