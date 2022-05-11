Два мікрорайони Слов'янська піддалися ракетним ударам окупантів

Сьогодні, 11 травня російські війська завдали ракетних ударів по двох мікрорайонам Слов'янська Донецької області. Жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення мера Словянська Вадима Ляха.

"Ранок 11 травня у Слов'янську видався холодним і недобрим. ￼Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста. На щастя, обійшлося без жертв. Ступінь руйнувань уточнюємо", - сказав він.

Міський голова також закликав громадян не виставляти у мережі кадри з результатів ворожих обстрілів.

"Дотримуйтесь спокою. Не виставляйте відео та фото результатів обстрілів", - додав Лях.

Нагадаємо, що в понеділок, 9 травня, російські війська обстріляли центр Слов'янська.

Зазначимо, що Слов'янськ постійно піддається обстрілу з боку російських військ. Так, 4 травня окупанти під ранок обстріляли Слов'янськ Донецької області. В результаті пошкоджено школу та багатоповерхівку.