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Два мікрорайони Слов'янська піддалися ракетним ударам окупантів

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Донецька область, Середа 11 травня 2022 09:02
Два мікрорайони Слов'янська піддалися ракетним ударам окупантів Фото: два мікрорайони Слов'янська піддалися ракетним ударам окупантів (nationalinterest)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 травня російські війська завдали ракетних ударів по двох мікрорайонам Слов'янська Донецької області. Жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення мера Словянська Вадима Ляха.

"Ранок 11 травня у Слов'янську видався холодним і недобрим. ￼Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста. На щастя, обійшлося без жертв. Ступінь руйнувань уточнюємо", - сказав він.

Міський голова також закликав громадян не виставляти у мережі кадри з результатів ворожих обстрілів.

"Дотримуйтесь спокою. Не виставляйте відео та фото результатів обстрілів", - додав Лях.

Нагадаємо, що в понеділок, 9 травня, російські війська обстріляли центр Слов'янська.

Зазначимо, що Слов'янськ постійно піддається обстрілу з боку російських військ. Так, 4 травня окупанти під ранок обстріляли Слов'янськ Донецької області. В результаті пошкоджено школу та багатоповерхівку.

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Слов'янськ ракетный удар
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