Два месяца войны. Главное с пресс-конференции Зеленского в метро (обновляется)

О Путине. Сложно оценить каждый шаг, сложно оценить, почему он держится за стол или кресло все эти годы.

Зеленский отметил, что всегда РФ хотела оказать влияние на Украину.

"Нас не считали и не считают в РФ независимым государством, не уважают культуру, наши ценности. Мы сегодня боремся за это - за независимость, за свободу", - добавил он.

О РФ и переговорах. Любые форматы по поводу встреч через посредников из РФ не дадут желаемого результата. Эту войну может остановить тот, кто ее начал.

Я не очень боюсь, очень боится моя охрана, очень боится моя семья", - прокомментировал Зеленский информацию о покушениях на него.

О встрече с Путиным. Я не боюсь встречи с президентом РФ, бояться я не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится... люди голыми руками останавливали российскую технику.

"Нормальный лидер не имеет права бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости", - подчеркнул он.

О визите генсека ООН в Киев. Мы ожидаем стопроцентную поддержку от генсека ООН, потому что сто процентов правда на нашей стороне и война у нас.

Мы ожидаем стопроцентную поддержку от генсека ООН, потому что сто процентов правда на нашей стороне и война у нас. Об оружии. Относительно поставки оружия в Украину - нас точно не интересует мнение РФ.

Относительно поставки оружия в Украину - нас точно не интересует мнение РФ. О Херсоне и Мариуполе. Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет псевдореферендум в псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов.

Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет псевдореферендум в псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов. Зеленский о Грузии. Я не понимаю позицию лидеров государства. Несмотря на количество километров, мы соседи, мы не хотим конфликтов с Грузией. Как Грузия вышла на улицы, как поддерживала. Но я не могу понять поведения... Я не понимаю ради чего не внедрение санкций... Какая экономика? Уже они (РФ, – ред.) отобрали часть Грузии.

"Мы обязательно вернем посла в дружескую Грузию, как только будем ощущать поддержку Украины от лидеров страны", - добавил он.

О Мариуполе. Сегодня один из самых сложных дней. Сегодня они стреляют и с моря, и с суши, из танков, из артиллерии, из всего, из чего могут. Последний сигнал, что РФ что-то готовит, был час назад от "азовцев", которые там. Как только мы туда сможем дойти, мы придем. А пока, мы предлагаем гуманитарное решение этого вопроса- обмен.

Сегодня один из самых сложных дней. Сегодня они стреляют и с моря, и с суши, из танков, из артиллерии, из всего, из чего могут. Последний сигнал, что РФ что-то готовит, был час назад от "азовцев", которые там. Как только мы туда сможем дойти, мы придем. А пока, мы предлагаем гуманитарное решение этого вопроса- обмен. О готовности к войне. Я думаю, все оставшиеся в государстве украинцы, я сейчас не о женщинах и детях, которые уехали, есть некоторые мужчины, которые, к сожалению, оказались не мужчинами. Так вот, большинство украинцев не просто готовы, у нас нет другого выхода, мы стали таким государством, которое знает, что нам придется защищать нашу землю. Когда мы победим, у нас будет самая опытная армия.

Я думаю, все оставшиеся в государстве украинцы, я сейчас не о женщинах и детях, которые уехали, есть некоторые мужчины, которые, к сожалению, оказались не мужчинами. Так вот, большинство украинцев не просто готовы, у нас нет другого выхода, мы стали таким государством, которое знает, что нам придется защищать нашу землю. Когда мы победим, у нас будет самая опытная армия. О переговорах с РФ. Я знаю, что они передали ответы на наши коммюнике. Самый актуальный вопрос это гарантии безопасности и нейтральность, это судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует, все остальное - политические понты.

О США. Завтра к нам приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем. Когда безопасность позволит надеемся и президент США приедет. Завтра будем общаться о списке оружия, которое нам необходимо, и темпах его поставки.