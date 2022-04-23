Два месяца войны. Главное с пресс-конференции Зеленского в метро (обновляется)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами, в ходе которой рассказал о ходе войны, которая продолжается уже два месяца.
Главные заявления Зеленского - в материале РБК-Украина.
Зеленский отметил, что всегда РФ хотела оказать влияние на Украину.
"Нас не считали и не считают в РФ независимым государством, не уважают культуру, наши ценности. Мы сегодня боремся за это - за независимость, за свободу", - добавил он.
Я не очень боюсь, очень боится моя охрана, очень боится моя семья", - прокомментировал Зеленский информацию о покушениях на него.
"Нормальный лидер не имеет права бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости", - подчеркнул он.
"Мы обязательно вернем посла в дружескую Грузию, как только будем ощущать поддержку Украины от лидеров страны", - добавил он.
О США. Завтра к нам приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем. Когда безопасность позволит надеемся и президент США приедет. Завтра будем общаться о списке оружия, которое нам необходимо, и темпах его поставки.
Россия развязала войну против Украины 24 февраля, рано утром начав обстреливать украинские города. В Украине введено военное положение, которое по состоянию на сейчас будет действовать до 25 мая, но сроки могут измениться.
За время войны против Украины армия оккупанта потеряла около 21,6 тысяч военных убитыми. Также украинские войска уничтожили более 850 танков противника, 177 самолетов и 154 вертолета.
Украина и РФ ведут переговоры о перемирии, большая часть встреч проходит в онлайн-режиме. Однако, были и очные раунды переговоров. В частности, на встрече делегаций в Стамбуле Украина представила свое коммюнике, которое было передано РФ. Одним из условий Украины являются гарантии безопасности, которые, как предполагается, должны обеспечивать, в частности, страны Совбеза ООН. На данный момент Украина ждет от партнеров подтвержений о готовности выступить гарантами.
Подробнее о ситуации в Украине на 59-й день войны читайте в онлайне РБК-Украина.