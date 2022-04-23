Два місяці війни. Головне з прес-конференції Зеленського в метро

Про Путіна. Складно оцінити кожен крок, складно оцінити, чому він тримається за стіл або за крісло всі ці роки.

Зеленський зазначив, що завжди РФ хотіла мати вплив на Україну.

"Нас не вважали і не вважають в РФ незалежною державою, не поважають культуру, наші цінності. Ми сьогодні боромесь за це - за незалежність, за свободу", - додав він.

Про РФ та перемовини. Будь-які формати щодо зустрічей через посередників з РФ не дадуть бажаного результату. Цю війну може зупинити той, хто її розпочав.

Я не дуже боюсь, дуже боїться моя охорона, дуже боїться моя сім'я", - прокоментував Зеленський інформацію щодо замахів на нього.

Про зустріч з Путіним. Я не боюсь зустрічі з президентом РФ, боятися я не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться...люди голіруч зупиняли російську техніку.

"Нормальний лідер не має права боятися, коли мова йде за нашу державу та незалежність", - наголосив він.

Про візит генсека ООН до Києва. Ми очікуємо стовітсоткову підтримку від генсеку ООН, тому що сто відсотків правда на нашому боці і війна у нас.

Ми очікуємо стовітсоткову підтримку від генсеку ООН, тому що сто відсотків правда на нашому боці і війна у нас. Про зброю. Щодо постачання зброї в Україну - нас точно не цікавить думка РФ.

Щодо постачання зброї в Україну - нас точно не цікавить думка РФ. Про Херсон та Маріуполь. Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде псевдореферендум у псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів.

Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде псевдореферендум у псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів. Зеленський про Грузію. Я не розумію позицію лідерів держави. Незважаючи на кількість кілометрів ми сусіди, ми не хочемо конфліктів з Грузією. Як Грузія вийшла на вулиці, як підтримувала. Але я не можу зрозуміти поведінки...Я не розумію заради чого невпровадження санкцій...Яка економіка? Вже вони (РФ, - ред.) відібрали частину Грузії.

"Ми обов'язково повернемо посла до дружньої Грузії, як тільки будемо відчувати підтримку України від лідерів країни", - додав він.

Про Маріуполь. Сьогодні один із найскладніших днів. Сьогодні вони стрілюять і з моря, і з суші, з танків, з артилерії, з усього, з чого можуть. Останній сигнал, що РФ щось готує, був годину тому від "азовців", які там. Як тільки ми туди зможемо дійти, ми дійдемо. А поки, ми пропонуємо гуманітарне вирішення цього питання - обмін.

Сьогодні один із найскладніших днів. Сьогодні вони стрілюять і з моря, і з суші, з танків, з артилерії, з усього, з чого можуть. Останній сигнал, що РФ щось готує, був годину тому від "азовців", які там. Як тільки ми туди зможемо дійти, ми дійдемо. А поки, ми пропонуємо гуманітарне вирішення цього питання - обмін. Про готовність до війни. Я думаю, всі українці, які залишилися в державі, я зараз не про жінок та дітей, які виїхали, є деякі чоловіки, які, на жаль, виявились не чоловіками. Так ось, більшість українців не просто готові, у нас немає іншого виходу, ми стали такою державою, яка знає, що нам прийдеться захищати нашу землю. Коли ми переможемо, у нас буде найдосвідченіша армія.

Я думаю, всі українці, які залишилися в державі, я зараз не про жінок та дітей, які виїхали, є деякі чоловіки, які, на жаль, виявились не чоловіками. Так ось, більшість українців не просто готові, у нас немає іншого виходу, ми стали такою державою, яка знає, що нам прийдеться захищати нашу землю. Коли ми переможемо, у нас буде найдосвідченіша армія. Про переговори з РФ. Я знаю, що вони передали відповіді на наші комюніке. Найактуальніше питання це гарантії безпеки і нейтральність, це доля Донбасу і Криму. Я вважаю, що більше питань не існує, все інше - політичні понти.

Я знаю, що вони передали відповіді на наші комюніке. Найактуальніше питання це гарантії безпеки і нейтральність, це доля Донбасу і Криму. Я вважаю, що більше питань не існує, все інше - політичні понти. Про США. Завтра до нас приїжають люди зі США. У мене буде зустріч з міністром оборони та державним секретарем. Коли безпека дасть можливість будемо сподіватися і президент США приїде. Завтра будемо спілкуватися про список зброї, яка нам необхідна, та темпи її постачання.

Завтра до нас приїжають люди зі США. У мене буде зустріч з міністром оборони та державним секретарем. Коли безпека дасть можливість будемо сподіватися і президент США приїде. Завтра будемо спілкуватися про список зброї, яка нам необхідна, та темпи її постачання. Про Туреччину та Азербайджан. Діалог з президентами про посередництво (у переговорах із РФ, - ред.) я вів, у мене було кілька переговорних моментів. Туреччина показує, що хоче бути лідером серед посередників, серед гарантів про безпеку. Я такого від президента Азербайджану поки що не чув. Я думаю, що Азербайджану сьогодні складно щодо зброї допомагати Україні, я все розумію. Це, мабуть, одна з небагатьох країн, яку ми розуміємо за балансом нейстральності, але чекаємо на більше, довго розуміти не зможе.

Діалог з президентами про посередництво (у переговорах із РФ, - ред.) я вів, у мене було кілька переговорних моментів. Туреччина показує, що хоче бути лідером серед посередників, серед гарантів про безпеку. Я такого від президента Азербайджану поки що не чув. Я думаю, що Азербайджану сьогодні складно щодо зброї допомагати Україні, я все розумію. Це, мабуть, одна з небагатьох країн, яку ми розуміємо за балансом нейстральності, але чекаємо на більше, довго розуміти не зможе. Про військову деблокаду Маріуполя. Можу вам сказати, що це наші люди і наші міста, тому ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст і маємо велику надію, що зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. На сьогодні ми не готові. Хлопці на "Азовсталі" прекрасно це розуміють.

Можу вам сказати, що це наші люди і наші міста, тому ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст і маємо велику надію, що зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. На сьогодні ми не готові. Хлопці на "Азовсталі" прекрасно це розуміють. Про трибунал для Путіна. Всі точно предстануть перед трибуналом, всі, хто давав ці ганебні накази. Я в це вірю. Це (розгляд справ, - ред.) триває роки, ми почекамо. Я впевнений, що буде останній цвях в політику РФ.

Всі точно предстануть перед трибуналом, всі, хто давав ці ганебні накази. Я в це вірю. Це (розгляд справ, - ред.) триває роки, ми почекамо. Я впевнений, що буде останній цвях в політику РФ. Про постачання зброї для України. Я не розглядаю варіант, що наші партнери не передадуть нам ту зброю, яку вони обіцяли. Ми не дамо їм такої можливості.

"Поки війна не закінчиться, в Польшу і інші держави не маю права їхати", - відповів Зеленський на запитання польського журналіста щодо бажання відвідати Варшаву.

Про НАТО. Це велика помилка, що НАТО за всі ці роки не знайшло можливості прийняти Україну в альянс. Я вважаю, що це стратегічна помилка щодо відношення до України. Ніхто не розраховував на міцність нашої держави. Це помилковість. Ми своєю міцністю змогли змінити відношення країн до нас.

Це велика помилка, що НАТО за всі ці роки не знайшло можливості прийняти Україну в альянс. Я вважаю, що це стратегічна помилка щодо відношення до України. Ніхто не розраховував на міцність нашої держави. Це помилковість. Ми своєю міцністю змогли змінити відношення країн до нас. Про переговори в Туреччині. Це напевно питання до другого Володимира. Володимира Володимировича. Від його бажання залежить зустріч наших груп. Бажання грітися на сонці з цими покидьками немає, але ми повинні розмовляти, поки не закінчиться війна. Повинні чіплятися за кожну можливість.

Це напевно питання до другого Володимира. Володимира Володимировича. Від його бажання залежить зустріч наших груп. Бажання грітися на сонці з цими покидьками немає, але ми повинні розмовляти, поки не закінчиться війна. Повинні чіплятися за кожну можливість. Про обстріл Одеси. 7 ракет сьогодні прилетіло до Одеси, дві ми збили. У багатоповерховий будинок потрапила ракета, 8 людей померло, 18 або 20 поранено, дитину вбили тримісячну. Покидьки смердючі, інших немає слів. Просто покидьки... Середньовіччя, просто сил немає.

7 ракет сьогодні прилетіло до Одеси, дві ми збили. У багатоповерховий будинок потрапила ракета, 8 людей померло, 18 або 20 поранено, дитину вбили тримісячну. Покидьки смердючі, інших немає слів. Просто покидьки... Середньовіччя, просто сил немає. Про ризик захоплення Росією півдня України для виходу на Придністров'я . Щодня є ті чи інші сигнали з РФ про наміри захопити території. Думаємо, такі ризики є з погляду їхнього бажання. З погляду результату - подивимося. Точно захищатимемо наші території.

. Щодня є ті чи інші сигнали з РФ про наміри захопити території. Думаємо, такі ризики є з погляду їхнього бажання. З погляду результату - подивимося. Точно захищатимемо наші території. Про позицію росіян. Можна сказати: "наша країна винна". Це дуже багато - визнати. Це і є сміливість людини. Це важливий крок. Коли їх люди захочуть знати правду, вийти з цієї комп'ютерної гри - життя в РФ, зняти ці 3D-окуляри з трьох кольорів, повернутися в цивілізований світ.

Можна сказати: "наша країна винна". Це дуже багато - визнати. Це і є сміливість людини. Це важливий крок. Коли їх люди захочуть знати правду, вийти з цієї комп'ютерної гри - життя в РФ, зняти ці 3D-окуляри з трьох кольорів, повернутися в цивілізований світ. Про Абрамовича. Він входить в склад російської групи з перемовин, він був в Києві. Формат його зустрічей я не готовий обговорювати.

Він входить в склад російської групи з перемовин, він був в Києві. Формат його зустрічей я не готовий обговорювати. Про ризик використання ядерної зброї. Я не вважаю, що на сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю. Використання можливе, коли людина втратила зв'язок з реальністю. Якщо керівництво РФ не втратить зв'язок з реальність, вони не зможуть і не будуть використовувати ядерну зброю. Чи мо;е це бути - може, чи вірю я - вірити в це не хочеться.

"Якщо б у нас була ядерна зброя, ризики щодо початку війни з боку Росії були б мінімізовані", - заявив Зеленський.

Про візит делегації США. Ми не країна для трагічних селфі, у нас реальна війна, тому приїзжайте до нас, ми з радістю вас будемо зустрічати, але приїзжайте будь-ласка з тією допомогою, яку ми просили.

Ми не країна для трагічних селфі, у нас реальна війна, тому приїзжайте до нас, ми з радістю вас будемо зустрічати, але приїзжайте будь-ласка з тією допомогою, яку ми просили. Про зустріч з Путіним. Я думаю, що мої питання, які б я проговорював з президентом РФ стосуються тільки виключно питань, які мене цікавлять як президента. Це питання територіальної цілісності, як далі буде жити наш Донбас, наш Крим, де ми можемо, в якій точці про це домовитися.

"Діалог був би дуже предметним, не впевнений, що емоційний", - зазначив Зеленський.

Про побажання українцям . Я хочу миру, як кожна людина... Я їм бажаю берегти своїх дітей, наскільки це можливо. Я, як президент, розділяю біль кожного, хто втратив дитину.

. Я хочу миру, як кожна людина... Я їм бажаю берегти своїх дітей, наскільки це можливо. Я, як президент, розділяю біль кожного, хто втратив дитину. Про об'єднання. Скажу чесно, Україна вже зробила все. Ми настільки об'єднані, нам головне, щоб це все залишилось у нас і після війни. Слово влада не викликає у суспільства рвотного рефлексу. Мені не соромно бути керівником держави. Я вважаю, що це велика зброя, велика перемога. Зараз таке об'єднання, я вважаю, що це зброя номер один. Різні герої цього об'єднання і їх багато. Друга зброя - медіазброя і на сьогодні це дійсно друга влада. Потужна медійна кампанія. У нас армія (журналістів, - ред.). Як всередині країни, так і зовні. Ми не просимо вас (іноземних журналістів, - ред.) говорити, що ви любите Україну, що РФ сюди прийшла - ви самі бачите це. Ми робили все, щоб політично об'єднати країни ЄС.

"Іноді поводимо себе нахабно, але тому, що ми воюємо...І я так себе веду. Тому що відчуваю, що так швидше, що так буде результат", - зазначив він.

"Україна багато що зробила, щоб об'єднати світ і тепер, коли є це об'єднання залишається зброя...Боротись за мир ми повинні з потужною зброєю і це останнє об'єднання, яке нам потрібно", - наголосив президент.

"Ви сказали, коли ми зустрінемося, коли звільнимо Маріуполь. Ми продовжимо і, я думаю, скоро", - завершив зустріч з журналістами Зеленський.