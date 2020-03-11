За два месяца аварийная служба "Черновцыгаза" обработала около 8 тыс. обращений

Иллюстративное фото (УНИАН)

Основной причиной обращений в аварийно-диспетчерскую службу являются утечки газа

В 2020 году аварийная служба "Черновцыгаза" отреагировала на 7,9 тыс. звонков. В среднем за сутки в АДС звонит 133 потребителя природного газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Основной причиной обращений являются утечки газа. За два месяца 2020 года аварийные бригады обнаружили 2,7 тыс. утечек в домах потребителей Черновицкой области и 1,9 тыс. – в Черновцах. Распространенными также являются вызовы при пожарах, подозрениях на отравление угарным газом и вызовы связаны с находками неизвестных предметов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по словам пресс-службы, в АДС поступают вызовы о псеводозаминированиях, от начала года только в Черновцах таких было шесть.

"Неисправность внутридомовых газовых сетей и газового оборудования – основаные причины, из-за которых происходят утечки газа. Потребители голубого топлива часто пренебрегают элементарными правилами безопасности, а это может привести к фатальным последствиям. Ведь ответственность за техническую исправность, как сетей, так и оборудования, несут их владельцы и совладельцы многоквартирных домов", - отмечает начальник АДС АО "Черновцыгаз" Юрий Андронійчук.

В пресс-службе отметили, что бригады "104" постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях

"Бригады АДС участвуют в соревнованиях газовых аварийных служб, а также в тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования. Ведь именно от уровня профессионального мастерства зависит скорость и качество реагирования специалистов аварийно-диспетчерской службы "Черновцыгаза" в экстренных ситуациях", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что аварийно-диспетчерская служба работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. "Если вы почувствовали запах газа в квартире, нужно немедленно вызвать аварийную службу по номеру "104", а до прибытия бригады действовать по указаниям диспетчера", - говорится в сообщении.