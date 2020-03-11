За два місяці аварійна служба "Чернівцігазу" опрацювала близько 8 тис. звернень

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Основною причиною звернень в аварійно-диспетчерську службу є витоки газу

В 2020 році аварійна служба "Чернівцігазу" відреагувала на 7,9 тис. дзвінків. В середньому за одну добу до АДС телефонує 133 споживачі природного газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Основною причиною звернень є витоки газу. За два місяці 2020 року аварійні бригади виявили 2,7 тис. витоків в будинках споживачів Чернівецької області та 1,9 тис. – у Чернівцях. Розповсюдженими також є виклики при пожежах, підозрах на отруєння чадним газом та виклики пов’язані із знахідками невідомих предметів", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, за словами прес-служби, до АДС надходять виклики про псеводозамінування, від початку року лише у Чернівцях таких було шість.

"Несправність внутрішньобудинкових газових мереж та газового обладнання – основані причини, через які відбуваються витоки газу. Споживачі блакитного палива часто нехтують елементарними правилами безпеки, а це може призвести до фатальних наслідків. Адже відповідальність за технічну справність, як мереж, так і обладнання, несуть їх власники і співвласники багатоквартирних будинків", - зазначає начальник АДС АТ "Чернівцігаз" Юрій Андронійчук.

У прес-службі зазначили, що бригади "104" постійно удосконалюють свої фахові навички в реальних умовах

"Бригади АДС беруть участь у змаганнях газових аварійних служб, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування. Адже саме від рівня професійної майстерності залежить швидкість та якість реагування фахівців аварійно-диспетчерської служби "Чернівцігазу" в екстрених ситуаціях", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі підкреслили, що аварійно-диспетчерська служба працює 24 години на добу, сім днів на тиждень. "Якщо ви відчули запах газу у квартирі, потрібно негайно викликати аварійну службу за номером "104", а до прибуття бригади діяти за вказівками диспетчера", - йдеться у повідомленні.