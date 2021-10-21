Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
Фото: в Україні вперше більше 22 тисяч нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу виявили 22 415 нових випадків коронавірусу. Це максимум за весь час пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Що за максимуми випадків
За вчора захворіли 22 415 людей - це найбільше випадків за весь час пандемії коронавірусу в Україні. Так само і смертельних - 546, більше смертей за добу ще не було зафіксовано.
Статистика за добу
В Україні підтвердили 22 415 нових випадків, госпіталізували - 4 892 особи; летальних випадків - 546; одужали - 8 036 осіб.
Протестували за добу:
- методом ПЛР - 71 841 особу,
- методом ІФА - 16 968 осіб,
- експрес-тестами - 47 103.
Ситуація в регіонах
Найбільше нових випадків за добу виявили у:
- Одеській області - 1528,
- Житомирській області - 1562,
- Харківській області - 1319,
- Запорізькій області - 1355,
- Дніпропетровській області - 1308,
- Києві - 1192.
За весь час пандемії
В Україні:
- захворіли - 2 701 600 осіб;
- одужали - 2 352 835 осіб;
- летальних випадків - 62 389.