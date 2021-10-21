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Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 08:17
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей Фото: в Україні вперше більше 22 тисяч нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 22 415 нових випадків коронавірусу. Це максимум за весь час пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Що за максимуми випадків

За вчора захворіли 22 415 людей - це найбільше випадків за весь час пандемії коронавірусу в Україні. Так само і смертельних - 546, більше смертей за добу ще не було зафіксовано.

Статистика за добу

В Україні підтвердили 22 415 нових випадків, госпіталізували - 4 892 особи; летальних випадків - 546; одужали - 8 036 осіб.

Протестували за добу:

  • методом ПЛР - 71 841 особу,
  • методом ІФА - 16 968 осіб,
  • експрес-тестами - 47 103.

Ситуація в регіонах

Найбільше нових випадків за добу виявили у:

  • Одеській області - 1528,
  • Житомирській області - 1562,
  • Харківській області - 1319,
  • Запорізькій області - 1355,
  • Дніпропетровській області - 1308,
  • Києві - 1192.

За весь час пандемії

В Україні:

  • захворіли - 2 701 600 осіб;
  • одужали - 2 352 835 осіб;
  • летальних випадків - 62 389.
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NEWS
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
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