Два літаки, вертоліт, 16 ракет і 5 тисяч росіян: втрати РФ в Україні за 7 днів

За тиждень, з 13 по 19 лютого, українські військові ліквідували 5080 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити два літаки, вертоліт, 16 ракет та 9 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Як повідомлялось, за тиждень, з 6 по 12 лютого, українські військові ліквідували 6490 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити два літаки, два вертольоти, 49 БПЛА та 61 ракету.

Крім того, за тиждень з 23 по 29 січня українські військові ліквідували 5400 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити катер, 13 одиниць авіації, 437 одиниць озброєння та військової техніки.

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