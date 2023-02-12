Два літаки, два вертольоти, майже півсотні БПЛА та 6500 окупантів: втрати РФ за тиждень

За тиждень, з 6 по 12 лютого, українські військові ліквідували 6490 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити два літаки, два вертольоти, 49 БПЛА та 61 ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Як повідомлялося, за даними на ранок неділі, 12 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 900 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 137 780 військових. Також ЗСУ збили літак та 10 БПЛА.

Зокрема, увечері в суботу, 11 лютого, російські війська атакували критичну інфраструктуру України дронами на південно-східному напрямку. ЗСУ вдалося знищити чотири "шахеди" та БПЛА "Орлан-10".

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