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Два літаки, два вертольоти, майже півсотні БПЛА та 6500 окупантів: втрати РФ за тиждень

Фото: з'явилися дані щодо втрат Росії в Україні за 7 днів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 6 по 12 лютого, українські військові ліквідували 6490 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити два літаки, два вертольоти, 49 БПЛА та 61 ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 06.02-12.02 орієнтовно склали:

  • особового складу 6490 осіб ліквідовано,
  • танків - 60 од.,
  • бойових броньованих машин - 83 од.,
  • артилерійських систем - 61 од.,
  • РСЗВ - 5 од.,
  • засобів ППО - 7 од,
  • літаків - 2 од.,
  • вертольотів - 2 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49,
  • крилатих ракет - 61,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 57 од,
  • спеціальної техніки - 12.

Як повідомлялося, за даними на ранок неділі, 12 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 900 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 137 780 військових. Також ЗСУ збили літак та 10 БПЛА.

Зокрема, увечері в суботу, 11 лютого, російські війська атакували критичну інфраструктуру України дронами на південно-східному напрямку. ЗСУ вдалося знищити чотири "шахеди" та БПЛА "Орлан-10".

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