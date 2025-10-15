Два кроки до ефективного самоврядування на місцях. Шуляк розповіла, як рухається їх реалізація

Вона наголосила: реформа децентралізації, яка стартувала ще в 2014 році, може вважатися однією з найуспішніших, однак не за всіма параметрами. Один з найбільш показових - наскільки життя в тій чи іншій громаді стало якіснішим. Передусім у тому, що стосується якісних публічних послуг.

"Водночас потрібно зважати й на те, що надалі в нас в перспективі – як саме будуть розвиватися аспекти, які у 2014 році дали старт у вигляді реформи децентралізації. Насамперед ми робимо це для людей, які повинні відчувати на собі всі ці дії. Неважливо, чи ми ухвалюємо законопроєкти, чи постанови, чи приймаємо концепції, чи стратегуємо. Все повинно мати вплив на життя людей в тій чи іншій громаді", - акцентувала Шуляк.

Наразі, пояснила вона, перед парламентом стоїть надважливе й водночас уже невідкладне завдання щодо остаточного ухвалення рамкового законопроєкту про нагляд за законністю рішень ОМС. Це, нагадала народна депутатка, вже третя спроба. Спочатку був законопроєкт №4298, потім – №13150, який парламент відхилив у другому читанні минулого місяця, і саме він передбачав створення цифрового реєстру, що допомагав би здійснювати такий нагляд.

"Але нарешті ми змогли провести через перше читання законопроєкт №14048, при підготовці якого врахували побажання всіх стейкхолдерів і профільних асоціацій. Однак, коли він вийде на друге читання, в якому вигляді, поки складно сказати. Є всі шанси, що законопроєкт буде ще більш рамковий, ніж ми його ухвалили за основу. Але він є одним з індикаторів Ukraine Facility, дедлайни по якому Україна вже зірвала", - зауважила парламентарка.

За її словами, ще один дуже важливий крок – розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, у звʼязку зі зміною адміністративно-територіального устрою. Попри те, що необхідність цього кроку держава обговорює вже 5 років, відповідного законопроєкту ще немає. Але він вкрай необхідний, оскільки також є частиною зобовʼязань України по Ukraine Facility.

"Що означає невиконання індикаторів? Все просто - це кошти, які недоотримав держбюджет. Нагадаю, за умовами Ukraine Facility ми одержуємо від ЄС до 2027 року 50 млрд євро. Вони надходять певними траншами за виконання того чи іншого індикатора, для якого встановлений свій дедлайн. Отже, нам потрібно дуже активно попрацювати й зрештою ухвалити потрібні законопроєкти, оскільки це не лише якість роботи ОМС, а й обороноздатність нашої країни", - резюмувала Олена Шуляк.