За два года безвиза почти 9 млн украинцев получили биометрические паспорта

За два года безвизового режима с Европейским союзом почти 9 млн граждан Украины получили биометрические паспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной миграционной службы.

По информации ведомства, количество украинцев, которые получают зарубежные биометрические паспорта, постоянно растет. Так, в 2018 году зарегистрировано рекордное количество выданных загранпаспортов - более 5 млн.

В 2017 году примерно 3 млн граждан Украины получили биометрические паспорта, в 2016 - 2,3 млн человек. Для сравнения, в 2014 году загранпаспорта старого образца получили 1,7 млн граждан.

По данным ведомства, за первый квартал 2019 года выдано меньше миллиона документов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года биометрические паспорта получили 1,2 млн украинцев.

С момента введения биометрических паспортов в январе 2015 года почти 15 млн украинцев получили загранпаспорта нового образца.

Напомним, данные опроса компании Research & Branding Group свидетельствуют, что по состоянию на май 2019 года половина украинцев заявляют (52%), что никогда не были за границей.