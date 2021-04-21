Не только два гектара. Украинцам хотят расширить права на землю

Соответствующие изменения предлагаются в статью 5 закона "О личном крестьянском хозяйстве".

"Эти изменения обусловлены тем, что физлица должны иметь возможность вести личное крестьянское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях", - подчеркнул парламентарий.

В частности, украинцы смогут вести хозяйство на приусадебных участках.

Ожидается, что такие законодательные изменения могут стимулировать ведение высокотоварного хозяйства.

Подчеркнем, ранее в СМИ появилась информация, что данный проект закона отменяет для украинцев право на бесплатные два гектара земли.

Однако представитель КМУ в парламенте обратил внимание, что нормы бесплатной передачи земучастков гражданам до двух гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса. Нардеп отметил, что они действуют и не могут быть отменены.

Мокан также пояснил, что предложенный законопроект позволит устранить различные недостатки землепользования и будет способствовать установлению рыночной стоимости земучастков с/х назначения.