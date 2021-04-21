Не только два гектара. Украинцам хотят расширить права на землю

В Украине могут расширить возможности граждан по использованию земельных участков. Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект о консолидации земель в ходе сегодняшнего заседания.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.
Соответствующие изменения предлагаются в статью 5 закона "О личном крестьянском хозяйстве".
"Эти изменения обусловлены тем, что физлица должны иметь возможность вести личное крестьянское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях", - подчеркнул парламентарий.
В частности, украинцы смогут вести хозяйство на приусадебных участках.
Ожидается, что такие законодательные изменения могут стимулировать ведение высокотоварного хозяйства.
Подчеркнем, ранее в СМИ появилась информация, что данный проект закона отменяет для украинцев право на бесплатные два гектара земли.
Однако представитель КМУ в парламенте обратил внимание, что нормы бесплатной передачи земучастков гражданам до двух гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса. Нардеп отметил, что они действуют и не могут быть отменены.
Мокан также пояснил, что предложенный законопроект позволит устранить различные недостатки землепользования и будет способствовать установлению рыночной стоимости земучастков с/х назначения.
Так, в начале февраля министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заверил, что рынок земли в Украине заработает уже 1 июля. По словам министра, один гектар земли в начале открытия рынка земли будет стоить в районе 2 тысяч долларов.
Напомним, в Украине с 10 июня 2020 года начали регистрацию земельных участков по упрощенной процедуре. Стартовал соответствующий пилотный проект.
Как писало РБК-Украина, Верховной раде также рекомендуют усилить поддержку фермеров до 35 лет. Комитет по вопросам аграрной политики рекомендует принять соответствующий законопроект №4046.
Подчеркнем, уже несколько пленарных недель парламент рассматривает законопроект для завершения земельной реформы в Украине. Он позволит передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.