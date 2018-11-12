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Два футболиста довызваны в сборную Украины на ноябрьские матчи

Новости » Спорт    12.11.2018 - 11:33
Фото: Марьян Швед (fckarpaty.com)
Фото: Марьян Швед (fckarpaty.com)

Оба получили свои дебютные вызовы

Марьян Швед и Андрей Борячук переведены главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко из резервного списка в основную команду. Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, оба сегодня получили свои дебютные вызовы в национальную сборную.

21-летний Швед и 22-летний Борячук уже защищали честь Украины на юношеском и молодежном уровне. На счету атакующего игрока "Карпат" 28 игр и восемь голов, форвард "Мариуполя" провел за сине-желтых 30 матчей, забив 12 мячей.

Сегодня вместе с другими вызванными игроками новички прибудут в расположение главной команды страны. 16 ноября Украина сыграет выездной матч Лиги наций УЕФА против сборной Словакии, а 20 - товарищескую встречу с Турцией в Анталии.

Напомним, ранее сборная Словакии назвала состав на матч с Украиной в Лиге наций.

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