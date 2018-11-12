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Два футболіста довикликані у збірну України на матчі у листопаді

Новини » Спорт    12.11.2018 - 11:33
Фото: Мар’ян Швед (fckarpaty.com)
Фото: Мар’ян Швед (fckarpaty.com)

Обидва отримали свої дебютні виклики

Мар’ян Швед та Андрій Борячук переведені головним тренером збірної України Андрієм Шевченком із резервного списку до основної команди. Як повідомляє прес-служба Федерації футболу України, обидва сьогодні отримали свої дебютні виклики до національної збірної.

21-річний Швед та 22-річний Борячук уже захищали честь України на юнацькому та молодіжному рівні. На рахунку атакувального гравця "Карпат" 28 ігор та вісім голів, форвард "Маріуполя" провів за синьо-жовтих 30 матчів, забивши 12 м’ячів.

Сьогодні разом з іншими викликаними гравцями новачки прибудуть до розташування головної команди країни. 16 листопада Україна зіграє виїзний матч Ліги націй УЄФА проти збірної Словаччини, а 20 - товариську зустріч із Туреччиною в Анталії.

Нагадаємо, раніше збірна Словаччини назвала склад на матч з Україною в Лізі націй.

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