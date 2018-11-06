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Сборная Словакии назвала состав на матч с Украиной в Лиге наций

Новости » Спорт    06.11.2018 - 15:35
Фото: Павел Хапал (futbalsfz.sk)
Фото: Павел Хапал (futbalsfz.sk)

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Главный тренер сборной Словакии Павел Хапал огласил список футболистов, вызванных в расположение национальной команды для подготовки к ноябрьским поединкам Лиги наций. Об этом сообщается на сайте словатской футбольной федерации.

Вратари: Мартин Дубравка ("Ньюкасл", Англия), Матуш Kозачик ("Виктория", Чехия), Марек Родак ("Ротерхэм", Англия).

Защитники: Эрик Сабо ("Хапоэль" Беэр-Шева, Израиль), Петер Пекарик ("Герта", Германия), Мартин Шкртел ("Фенербахче", Турция), Денис Вавро ("Копенгаген", Дания), Милан Шкриньяр ("Интер", Италия), Давид Ганцко ("Фиорентина", Италия), Томаш Губочан ("Марсель", Франция).

Полузащитники: Мирослав Стох ("Славия", Чехия), Станислав Лоботка ("Сельта", Испания), Патрик Грошовски ("Виктория", Чехия), Юрай Куцка ("Трабзонспор", Турция), Ян Грегуш ("Копенгаген", Дания), Марек Гамшик ("Наполи", Италия), Ондржей Дуда ("Герта", Германия) Роберт Мак ("Зенит", Россия), Альберт Руснак ("Солт-Лейк-Сити", США), Владимир Вайсс ("Аль-Гарафа", Катар), Матуш Беро ("Витесс", Нидерланды).

Нападающие: Адам Немец ("Пафос", Кипр), Михал Дюриш ("Анортосис", Кипр), Адам Зреляк ("Нюрнберг", Германия).

Словакам в ноябре предстоит сыграть два поединка Лиги наций: 16 числа против Украины, 19 - Чехов.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко также назвал список футболистов на матчи со Словакией и Турцией.

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