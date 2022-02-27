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За дві доби мобілізовано майже 100 тисяч громадян, з них половина - тероборона, - Генштаб

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Україна, Неділя 27 лютого 2022 18:57
За дві доби мобілізовано майже 100 тисяч громадян, з них половина - тероборона, - Генштаб Фото: за дві доби в Україні мобілізували 100 тисяч військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

За дві доби в Україні було мобілізовані для захисту вітчизни 100 тисяч громадян. З них половина поповнили війська територіальної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Нам протистоїть одна з найбільших армій світу. Але ми сильніші! І щодня наші лави міцніють. За 2 доби мобілізовано майже 100 тисяч громадян, з них половина - резервісти Сил ТРО", - повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що військові, які зараз захищають Україну проти російських загарбників, будуть отримувати 100 тисяч гривень в місяць.

Водночас Мінфін має намір запропонувати військові облігації на 400 млрд гривень іноземним інвесторам.

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