За дві доби мобілізовано майже 100 тисяч громадян, з них половина - тероборона, - Генштаб
Фото: за дві доби в Україні мобілізували 100 тисяч військових (Getty Images)
За дві доби в Україні було мобілізовані для захисту вітчизни 100 тисяч громадян. З них половина поповнили війська територіальної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Нам протистоїть одна з найбільших армій світу. Але ми сильніші! І щодня наші лави міцніють. За 2 доби мобілізовано майже 100 тисяч громадян, з них половина - резервісти Сил ТРО", - повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.