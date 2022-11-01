За два дні "зерновим коридором" пройшло 17 суден: до яких країн попрямували

За два дні "зерновим коридором" в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них два попрямували в українські порти під завантаження.

Сьогодні, 1 листопада, з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли ще три судна з 85 тисячами тонн агропродукції для країн Африки та Європи. Серед них балкер BOMUSTAFA O з 22,8 тисячі тонн пшениці для Лівії та NIMET TORLAK з 12,6 тисячі тонн шроту для Марокко.

Своєю чергою, українські порти прийняли два танкери під завантаження олією для Йорданії та Румунії. Завдяки тому, що ООН та Туреччина збільшили кількість інспекційних груп до десяти, Спільний координаційний центр 31 жовтня перевірив 46 суден з 1,7 млн ​​тонн української агропродукції, які вже вирушили до портів призначення. Черга із судів у Босфорі, які чекають на інспекцію, скоротилася до 147 суден.

За 3 місяці реалізації "Зернової ініціативи" 422 судна експортували близько 10 млн тонн агропродукції. За даними МІУ, цей обсяг міг би бути на 30-40% більшим, якби Росія не блокувала проведення інспекцій у Босфорі.