За два дні енергетики заживили домівки 11 тис. родин, які були без світла через атаки, - ДТЕК

За 19 та 20 липня фахівці ДТЕК змогли відновити електропостачання 19 населених пунктів на Донеччині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Донеччина залишається зоною найбільш активних бойових дій. Попри усі складнощі за останні дві доби енергетикам вдалося з дозволу військових дістатися низки пошкоджень мереж, відновити їх та повернути електрику у 5,5 тисяч домівок, знеструмлених через обстріли.

Продовжує ворог атакувати і Дніпропетровщину. За два дні енергетики повернули світло у 5,1 тисячу домівок жителів Дніпропетровщини.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, світло повертали вже десятки разів і ремонтні бригади продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Енергетики приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого тижня, під час виконання робіт на Донеччині, ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл. Внаслідок цього було поранено одного енергетика.