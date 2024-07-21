За два дня энергетики заживили дома 11 тыс. семей, которые были без света из-за атак, - ДТЭК

За 19 и 20 июля специалисты ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 19 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Донетчина остается зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на все сложности за последние двое суток энергетикам удалось с разрешения военных добраться до ряда повреждений сетей, восстановить их и вернуть электричество в 5,5 тысячи домов, обесточенных из-за обстрелов.

Продолжает враг атаковать и Днепропетровщину. За два дня энергетики вернули свет в 5,1 тысячи домов жителей Днепропетровщины.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, свет возвращали уже десятки раз и ремонтные бригады продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Энергетики приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе, во время выполнения работ в Донецкой области, ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел. В результате был ранен один энергетик.