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За два дня энергетики заживили дома 11 тыс. семей, которые были без света из-за атак, - ДТЭК

Воскресенье 21 июля 2024 20:12
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За два дня энергетики заживили дома 11 тыс. семей, которые были без света из-за атак, - ДТЭК Фото: за два дня энергетики заживили дома 11 тыс. семей, которые были без света из-за атак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За 19 и 20 июля специалисты ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 19 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Донетчина остается зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на все сложности за последние двое суток энергетикам удалось с разрешения военных добраться до ряда повреждений сетей, восстановить их и вернуть электричество в 5,5 тысячи домов, обесточенных из-за обстрелов.

Продолжает враг атаковать и Днепропетровщину. За два дня энергетики вернули свет в 5,1 тысячи домов жителей Днепропетровщины.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, свет возвращали уже десятки раз и ремонтные бригады продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Энергетики приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе, во время выполнения работ в Донецкой области, ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел. В результате был ранен один энергетик.

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ДТЭК Электроэнергия
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