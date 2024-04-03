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За два дні енергетики повернули світло 17 тисячам родин, що були без електроенергії, - ДТЕК

Фото: за два дні енергетики повернули світло 17 тис. родин, що були без електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Протягом двох днів енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання для 17 тис. родин в Донецькій області, домівки яких були знеструмлені внаслідок атак по енергетичним об’єктам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що окупанти продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру Донеччини, внаслідок чого тисячі людей регулярно залишаються без світла.

Попри важку ситуацію енергетики продовжують працювати, завдяки чому їм вдалося повернути світло в домівки 17 тис. родин, наголосили у компанії.

Енергетики приступають до ремонтних робіт одразу після закінчення обстрілів та як тільки отримують дозвіл на проведення робіт від ЗСУ.

Нагадаємо, за три місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 1,9 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

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ДТЕКЕлектроенергія