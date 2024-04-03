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За два дня энергетики вернули свет 17 тысячам семей, которые были без электроэнергии, - ДТЭК

Фото:за два дня энергетики вернули свет 17 тысячам семей, которые были без электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В течение двух дней энергетики компании ДТЭК возобновили электроснабжение для 17 тыс. семей в Донецкой области, дома которых были обесточены в результате атак по энергетическим объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что оккупанты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Донетчины, в результате чего тысячи людей регулярно остаются без света.

Несмотря на тяжелую ситуацию, энергетики продолжают работать, благодаря чему им удалось вернуть свет в дома 17 тыс. семей, отметили в компании.

Энергетики приступают к ремонтным работам сразу после окончания обстрелов и получают разрешение на проведение работ от ВСУ.

Напомним, за три месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 1,9 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

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