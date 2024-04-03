ua en ru
Ср, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За два дня энергетики вернули свет 17 тысячам семей, которые были без электроэнергии, - ДТЭК

Среда 03 апреля 2024 19:35
UA EN RU
За два дня энергетики вернули свет 17 тысячам семей, которые были без электроэнергии, - ДТЭК Фото:за два дня энергетики вернули свет 17 тысячам семей, которые были без электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В течение двух дней энергетики компании ДТЭК возобновили электроснабжение для 17 тыс. семей в Донецкой области, дома которых были обесточены в результате атак по энергетическим объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что оккупанты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Донетчины, в результате чего тысячи людей регулярно остаются без света.

Несмотря на тяжелую ситуацию, энергетики продолжают работать, благодаря чему им удалось вернуть свет в дома 17 тыс. семей, отметили в компании.

Энергетики приступают к ремонтным работам сразу после окончания обстрелов и получают разрешение на проведение работ от ВСУ.

Напомним, за три месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 1,9 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро
Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро
DAILY
Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации