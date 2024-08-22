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За два дні енергетики повернули світло 14 тисячам родин після ворожих атак, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло понад 14 тисячам родин після ворожих атак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики ДТЕК 5 та 6 серпня змогли відновити електрику для жителів 29 населених пунктів у Донецькій та Дніпропетровській областях, та повернути світло 14,2 тисячі родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"Донеччина залишається зоною найбільш активних боєвих дій. Попри небезпеку за останні два дні тут енергетикам вдалося з дозволу військових відремонтувати низку пошкоджених енергооб’єктів та повернути світло у домівки 12,6 тисячі родин, чиї оселі знеструмлювалися внаслідок обстрілів", - -зазначається у компанії.

Дніпропетровська область також регулярно піддається ворожим ударам. Так, 5 та 6 серпня енергетики повернули світло у 1,5 тисячі домівок місцевих жителів.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 53 тисям родин, чиї домівки були без електроенергії через ворожі обстріли.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, попри обстріли енергетики повернули світло ще у 3 населених пункти Донеччини.

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ДТЕКДонецька областьДніпропетровська областьЕлектроенергія