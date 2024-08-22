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За два дня энергетики вернули свет 14 тысячам семей после вражеских атак, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет более 14 тысячам семей после вражеских атак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК 21 и 22 августа смогли восстановить электричество для жителей 29 населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях и вернуть свет 14,2 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Донецкая область остается зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на опасность за последние два дня здесь энергетикам удалось с разрешения военных отремонтировать ряд поврежденных энергообъектов и вернуть свет в дома 12,6 тысячи семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов", - отмечается в компании .

Днепропетровская область также регулярно подвергается вражеским ударам. Так, 21 и 22 августа энергетики вернули свет в 1,5 тысячи домов местных жителей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 53 тысячам семей, чьи дома были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, несмотря на обстрелы энергетики вернули свет еще в 3 населенных пункта Донбасса.

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ДТЭКДонецкая областьДнепропетровская областьЭлектроэнергия