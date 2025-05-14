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За два дні ДТЕК повернув світло 36 тисячам родин після обстрілів

Фото: за два дні ДТЕК повернув світло 36 тисячам родин після обстрілів (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

За два дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 36 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електрики внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що ворог продовжує руйнувати енергетичну інфраструктуру України. Однак енергетики у відповідь на обстріли лагодять пошкоджене окупантами обладнання.

Зокрема, на Донеччині за два дні їм вдалося повернути світло у 33,5 тисяч осель після ворожих обстрілів.

Тим часом на Дніпропетровщині за останні дві доби енергетики відновили електропостачання 2.3 тисячі домівок місцевих мешканців.

Попри небезпеку ремонтні бригади ДТЕК продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 106,7 тисячам родинам на Донеччині, Дніпропетровщині та Одещині, що були без електроенергії через обстріли.

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ДТЕК