За два дні ДТЕК повернув світло 36 тисячам родин після обстрілів

Зазначається, що ворог продовжує руйнувати енергетичну інфраструктуру України. Однак енергетики у відповідь на обстріли лагодять пошкоджене окупантами обладнання.

Зокрема, на Донеччині за два дні їм вдалося повернути світло у 33,5 тисяч осель після ворожих обстрілів.

Тим часом на Дніпропетровщині за останні дві доби енергетики відновили електропостачання 2.3 тисячі домівок місцевих мешканців.

Попри небезпеку ремонтні бригади ДТЕК продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 106,7 тисячам родинам на Донеччині, Дніпропетровщині та Одещині, що були без електроенергії через обстріли.