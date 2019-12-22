Два человека ранены в результате стрельбы в Торонто

В канадском городе Торонто 22 декабря два человека получили ранения в результате стрельбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Hive.

Сообщается, что инцидент произошел в восточной части мегаполиса. По данным полиции, несколько человек подошли к прохожим на улице и начали стрелять, в результате чего жертвы нападения получили множественные огнестрельные ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция разыскивает стрелявших. Другой информации не сообщается.

Напомним, в канадском городе Торонто в результате стрельбы, которая произошла ночью 31 октября пострадали пять подростков. К жилому дому на северо-западе города подъехал черный автомобиль с водителем и двумя пассажирами. Из автомобиля вышли два человека и направились в дом, где открыли стрельбу. Нападавшие совершили не менее 20 выстрелов по подросткам, которые находились в коридоре.

В частности, к жилому дому на северо-западе города подъехал черный автомобиль с водителем и двумя пассажирами. Из автомобиля вышли два человека и направились в дом, где открыли стрельбу. Нападавшие совершили не менее 20 выстрелов по подросткам, которые находились в коридоре.