Дві людини поранені в результаті стрілянини в Торонто

В канадському місті Торонто, 22 грудня, дві людини отримали поранення в результаті стрілянини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Hive.

Повідомляється, що інцидент стався в східній частині мегаполісу. За даними поліції, кілька людей підійшли до перехожих на вулиці і почали стріляти, в результаті чого жертви нападу отримали множинні вогнепальні поранення і були доставлені в лікарню у важкому стані.

Поліція розшукує нападників. Іншої інформації не повідомляється.

Нагадаємо, в канадському місті Торонто в результаті стрілянини, яка сталася вночі 31 жовтня постраждали п'ятеро підлітків. До житлового будинку на північно-заході міста під'їхав чорний автомобіль з водієм і двома пасажирами. З автомобіля вийшли двоє людей і попрямували в будинок, де відкрили стрілянину. Нападники скоїли не менш 20 пострілів по підліткам, які перебували в коридорі.

зокрема, до житлового будинку на північно-заході міста під'їхав чорний автомобіль з водієм і двома пасажирами. З автомобіля вийшли двоє людей і попрямували в будинок, де відкрили стрілянину. Нападники скоїли не менш 20 пострілів по підліткам, які перебували в коридорі.