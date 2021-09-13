Два человека пропали без вести после взрыва жилого дома в Джорджии. Взрыв в здании был настолько мощный, что в результате оказались повреждены соседние здания.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на WSB-TV 2.
Когда полицейские прибыли на место происшествия днем по местному времени, они зафиксировали сильный запах газа. Правоохранители организовали эвакуацию жителей дома.
Пока полицейским не удалось установить, находится ли кто-то из жильцов под завалами. Двое пострадавших получили ожоги, они госпитализированы. Еще двое человек, предположительно, считаются пропавшими без вести.