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Двоє людей зникли безвісти після вибуху житлового будинку в Джорджії

Автор: Анна Полисученко

Двоє людей зникли безвісти після вибуху житлового будинку в Джорджії. Вибух у будівлі був настільки потужний, що в результаті виявилися пошкоджені сусідні будівлі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на WSB-TV 2.

Коли поліцейські прибули на місце події вдень за місцевим часом, вони зафіксували сильний запах газу. Правоохоронці організували евакуацію мешканців будинку.

Поки поліцейським не вдалося встановити, чи знаходиться хтось із мешканців під завалами. Двоє постраждалих отримали опіки, вони госпіталізовані. Ще двоє людей, імовірно, вважаються зниклими безвісти.

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Вибух